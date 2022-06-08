新冠肺案疫情延燒，台灣在6月5日開始，發生率曲線有下降趨勢，公衛學者指出，當前正處於「即將下降」時期，若無特別因素介入，流行將會持續下降。以紐西蘭模型推估，台灣進入地方流行後，每日通報人數約控制在3萬人左右。由於各國適應Omicron後，輕症、無症狀個案的通報逐漸下降，待台灣度過高峰期，不能再以致死率作為死亡評估指標，而應該改監測累積死亡率。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，由全球Omicron疫情發生率及死亡率曲線可看出，確診通報個案在今年1月底、3月中旬皆有1個高峰，死亡1則在確診高峰的2、3周後達到高峰。西方國家經過不同變異株的流行，6月確診、死亡將降低，可推測7月後應會開始解封，將Omicron轉為流感化監測。

陳秀熙表示，台灣目前正處於「即將下降」時期，6月5日後發生率曲線開始有下降趨勢，與紐西蘭曲線非常接近。由紐西蘭流行經驗可看出，無症狀及輕症適應期約為20天，台灣截至6月7日適應期則為19天左右，若無特別因素介入，流行應會持續下降。

紐西蘭在3月中疫情高峰後流行下降，目前平均單日通報個案數約7000人，累計感染率22.7％，逐漸轉為地方流行監測疾病，台灣亦將在不久後走入地方流行，若以紐西蘭模型推估，屆時每日通報人數約控制在3萬人左右。

由於各國適應Omicron後，輕症、無症狀個案的通報逐漸下降，包括快篩的使用、通報個案定義的改版，都會影響確診個案的絕對值。陳秀熙表示，在流行高峰後，若仍持續使用以確診個案為分母的致死率反映死亡情形，可能產生謬誤。以英國為例，1月進入疫情高峰後流行下降，致死率本來很低，但是到了4月初，致死率突然高達千分之10以上，原因是個案已減少通報，這顯示致死率在流行後期已無法作為死亡評估指標。

陳秀熙認為，在高峰過後，各國應以累積死亡率進行反映死亡真實情形，經比較各國在Omicron感染人數達高峰2周後累積族群死亡率，平均為每10萬分之20，台灣截至6月5日則是每10萬分之8。由於台灣已有抗病毒初期介入，醫療量能也已有初期調整，加上兒童、長者共病族群流行高峰後提高防疫適應力，若精準用藥物、有效調整醫療量能的效益達50％，台灣重症、死亡數可在6月30日受控，整體累積死亡將達每10萬分之16。