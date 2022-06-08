今年各大學申請入學招生陸續放榜，甄選入學委員會提醒所有錄取生及備取生6月9日至10日上網完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。這次有5萬2651人符合登記資格，包含1128個因防疫外加名額錄取的考生，但各大學共要招5萬9786人，供過於求，備取生也有很大機會被錄取。

甄選入學委員會表示，經各大學錄取的考生（含正、備取生），應在規定時間內上網完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，預定6月15日上午9時放榜，每個考生至多只會錄取1個校系。凡未依規定期間及方式完成登記者，一律視同放棄錄取資格，不予分發。

甄選入學委員會說，今年大學申請入學有8萬1350位考生報名，經過兩階段篩選後，各大學已錄取放榜，最後有5萬2651位正取生或或備取生符合上網登記志願序接受統一分發的資格。

此外，今年各大學第二階段甄試因受疫情影響以防疫外加名額錄取「適用個案應變機制考生」的校系數計有1184個，其中，正取1128個、備取2153個，約占申請入學招生名額總數的1.9％（正取／各大學招生名額總數）。

甄選入學委員會說，這些以防疫外加名額錄取的考生（含正、備取），也須於登記期間內完成網路就讀志願登記，接受統一分發。因是以防疫外加名額錄取，故分發時，不影響一般生的分發機制。

另外，111學年「離島地區及原住民籍高級中等學校應屆畢業生升學國（市）立師範及教育大學聯合保送甄試」錄取生及「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫公費生甄試」錄取生，亦須同時與「申請入學」錄取生於登記期間內完成網路就讀志願序登記，接受統一分發。

今年各大學申請入學預計招收5萬9786個學生，但卻只有5萬2651人符合登記資格，在供過於求的狀況下，除了正取生一定會被錄取，備取生只要審慎填就讀志願序，都有絕大的機會上榜。