世界銀行周二發布最新「全球經濟展望」（Global Economic Prospects），再度下修全球成長預測，並警告隨著經濟將陷入1970年代式的停滯性通膨（stagflation）期，許多國家的經濟可能陷入衰退。

世銀表示，考量能源與食品價格大漲、俄國入侵烏克蘭加劇供應斷鏈瓶頸，以及全球央行的升息趨勢，將今年全球經濟成長預測從4月時預估的3.2%調降至2.9%，為今年以來第2度下修，且與2021年全球成長率5.7%相比，幾乎腰斬。

今年1月世銀預期2022年全球經濟將成長4.1%。

最新的經濟展望報告預估2023年至2024年全球經濟增長將大致維持在這個水準，大多數經濟體的通膨仍將超出目標，且面臨停滯性通膨風險。

俄羅斯入侵烏克蘭與隨之而來的大宗商品價格飆漲，加劇了本來新冠疫情對全球經濟造成的損害，世銀表示，現在全球經濟可能正在進入「長期的弱增長與高通膨」。

世銀總裁行David Malpass表示，烏克蘭戰爭、中國的防疫封控、供應鏈中斷和停滯性通膨風險正在打擊全球經濟增長，對許多國家而言，經濟衰退將難以避免。

世銀預估已開發經濟體今年成長2.6%，亦較2021年的成長5.1%大大幅放緩，並預估2023年進一步下滑至2.2%。

世銀預估新興市場和發展中經濟體今年的成長率從2021年的6.6% 急降至2022年的3.4%，遠低於2011年至2019年平均成長率4.8%。

主要國家方面，世銀預估美國今年成長率為2.5%，中國為4.3%，歐元區為2.5%，日本成長1.7%，均低於1月時所做的預測。烏克蘭今年經濟估將暴跌45.1%，俄羅斯今年經濟可能萎縮8.9%。

世銀總裁David Malpass表示，如果報告中的風險全都實現，全球經濟成長可能更急遽地放緩，恐導致全球經濟衰退。