日本在2022年首季受到新冠另波新疫情衝擊，GDP呈現萎縮狀態。不過，在民間消費大力支持下，雖然企業資本支出減少，當地經濟成長經修正後，衰退的程度也沒原先想的這麼多。

專家學者認為，在能源以及原材料價格大漲、日圓大幅走貶，以及供應鏈持續斷鏈之下，全球大環境利空充斥，日本上季GDP還能沒再惡化，實在是太出乎意料了。

日本政府8日表示，當地首季GDP經修正後，季增年率只有衰退0.5%，較5月公佈的初值衰退1%要好很多。倘若只用單季來比較，日本上季GDP也只有小減0.1%，比市場預估下降0.3%來得優一些。

占日本GDP比重過半的民間消費，經修正後上季雖僅微增0.1%，但可以稍微彌補日企資本支出減少0.7%所造成的負面影響，因為對整體GDP的貢獻度可達0.3個百分點。此外，日本淨出口的數值也對GDP貢獻出0.4%。

同時，日本政府在8日也公布另一份經常帳報告。因為進口大於出口太多，當地4月經常帳盈餘大幅縮水。還有，日圓近期一直弱勢，日本民眾未來購買力是否能持續下去也是個問號。

根據日本官方7日數據，當地4月家庭支出降幅大於預期，因此本季GDP是否會受到影響。但是，外界樂觀預估日本2022年第2季的GDP，季增年率應該可以上看4.5%，並回復至疫前水準。