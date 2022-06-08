松姓男子酒後打死友人棄屍山區，死者遺體被尋獲。（本報資料照片）

南投一名26歲的松姓男子，去年為了一個女陪侍與友人吃醋大打出手，沒想到因此失手殺了友人，而松男不但沒有將友人送醫，反而是載到深山棄屍，還一路逃亡了半個月之久，近日南投地院判刑出爐，連同偷竊、傷害致死等罪，共判11年2月，可上訴。

判決書指出，松男與48歲的死者莊男去年8月1日晚間8點，到埔里鎮上某會所聚會，除了6名友人外，還有黎姓及潘姓女陪侍同歡，幾杯黃湯下肚後，松、莊2人為了女陪侍問題爭吵，一言不合開始大打出手，松男徒手毆打莊男頭、臉部位導致莊重心不穩跌坐在地，但松男沒有停手，還用腳踢翠腹部等，直到莊男躺在地上沒有氣息。

而松男發現莊男沒有了氣息，沒有將其送醫，反倒是叫友人協助將莊男搬到座車，供稱要將其送醫、送回家等，最後松男獨自將莊男載到埔里一處深山裡，將莊男遺體丟入山下，而松男怕東窗事發，展開逃亡之旅，先將莊男的汽車棄置在路旁，又偷了機車一路騎到花蓮躲藏。

事後因莊男親友聯繫不上向警方報案，警方鎖定松男，發現松男逃亡時一共偷了４部機車，最後是在屏東一家旅社找到松男，並將其逮捕歸案，而警方循著棄屍地點找到莊男，已經嚴重腐化，全身長滿蛆蟲，最終法醫判定為顱內損傷為主要死因，因此依殺人罪、遺棄屍體罪等將松男提起公訴。

而法管審理時松男還辯稱是莊男先挑釁罵他並出手毆打，出於自衛才還手，沒有故意殺人之意，但法官認為，松男還手可以適可而止，而非死者倒地後繼續毆打，況且事後還棄屍逃逸、偷竊他人車輛逃亡，嚴重危害治安，造成家屬難以撫平之傷痛，因此量處其刑。