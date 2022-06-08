國民黨主席朱立倫訪美行今第7天，訪問團今（美國時間7日）拜會美國眾議院，拜會包括美國國會「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）在內的5名跨黨派友台眾議員。朱也藉此行呼籲，不分黨派為台灣拚外交與安全。

朱立倫表示，訪美行不只是開設國民黨駐美代表處，此次拜會也沒有黨派之見，也希望朝野共同為台灣拚外交、反映台灣在安全、經貿及科技等議題上與美國雙方合作的需要與倡議，並與代表美國立法部門的各個眾議員廣泛交流意見。

朱立倫訪美團此行除拜會夏波外，還拜會眾議員貝肯（Don Bacon)、蓋耶哥（Ruben Gallego）、麥可蓮（Lisa McClain）與朴銀珠(Michelle Steel)等人。

國民黨轉述，拜會過程，夏波表示，他不分黨派支持台灣，非常歡迎朱立倫來訪。朱立倫說，夏波與國民黨多位領導人長期熟稔，是國民黨與台灣好朋友。

空軍少將退役、要求美國國防部支援我國不對稱戰力武器及預算的貝肯指出，台灣要有強力戰略及戰術準備以威懾中國入侵。朱立倫回應，已提出國防策略3點改進策略，希望可和美國及盟邦擴大訓練交流，加強台灣自我防衛戰力。

朱立倫在回應麥可蓮時也指出，眾多研究與政治預測提及台海未來5至10年可能面臨衝突，台灣需要立即可拿到、可使用的國防武器，並改革兵役制度與後備部隊訓練，也希望可加強台美聯合訓練，否則將難以抵擋可能的外部威脅。

海軍陸戰隊出身、西語裔蓋耶哥表示，亞利桑那州有台積電進駐，清楚半導體產業是整個生態系，非單純投資、蓋工廠，也反映俄烏戰爭中俄軍竟需要把洗碗機晶片挖出來供軍隊使用，擔心美國未來可能同樣將面臨半導體晶片短缺問題。

朱立倫回應，已和美方提出亞洲高科技半導體聯合標準倡議，建議整合台灣、南韓及其他盟邦半導體產業形成共同標準，保護高科技供應鏈完整與安全。朱也說，台積電是故總統蔣經國執政時投資打造，蓋耶哥回應，「這是一樁非常值得的投資」。

首位韓裔聯邦眾議員朴銀珠表示，加州有強大台灣社群及科技社群，自己也有一些親戚住台灣，對台灣並非抱持同情，而是有愛。朱立倫回應，感謝朴銀珠對加州亞裔社群的付出，期盼未來與朴銀珠在諸多議題上可開展合作。