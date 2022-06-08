台積電董事長劉德音針對海外布局提出說明，他表示，台積電持續評估各地點可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，歐洲繼續評估中，沒有具體方案。

台積電積極展開海外布局，繼決定在美國與日本建廠後，外界持續傳出台積電可能評估前往德國、捷克、新加坡及義大利等地設廠。

劉德音今天在股東會中對此提出說明，他表示，台積電持續評估各地點可能建廠方案，海外建廠以客戶需求為主要考量，台積電已在美國及日本開始建廠，歐洲客戶則比較少，目前繼續評估中，沒有具體方案。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110608