正在美國訪問的國民黨主席朱立倫稱九二共識是「沒有共識的共識」是一種「創造性模糊」，大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進批評國民黨是「百年爛黨」。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安回應，國民黨捍衛中華民國的決心不會改變，兩岸之間要在互信的基礎上和平相處、務實交流。

蔣萬安今前往大同區婦女後援會，贈送1000份中低收入戶家用快篩試劑。針對胡錫進指國民黨是百年爛黨，蔣萬安表示，他沒有看到這樣的說法，也不想去做評論，但是國民黨捍衛中華民國的決心不會改變。

蔣萬安強調，未來地方政府跟對岸進行相關的交流，也不會因為單方的壓力而退縮，絕對會盡最大的力量，爭取所有有利的因素，在符合市民的期待之下，繼續辦理相關地方政府的論壇、相互交流，兩岸之間要在互信的基礎上和平相處、務實交流。

另外，民進黨台北市議員參選人顏若芳批評蔣萬安無視國民黨內的網軍，在特定議題上打模糊仗，儼然變成了柯文哲2.0。對此蔣萬安說，負面的政治口水無助於任何防疫工作，對於市政的發展也沒有任何幫助。