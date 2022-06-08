根據大陸國家衛健委所發佈消息，2021年大陸居民健康素養水準達到25.4％，比2020年提高2.25個百分點，繼續呈現穩步提升態勢。根據澎湃新聞報導，監測結果顯示，2021年全大陸的城市居民健康素養水準為30.7％、農村居民為22.02％，各較2020年分別增長2.62和2.00個百分點。

而大陸的東、中、西部地區居民健康素養水準，則分別為30.4％、23.83％和19.42％，較2020年分別增長1.34、2.82和2.70個百分點。

至於城鄉居民基本知識和理念素養水準為37.66％，健康生活方式與行為素養水準為28.05％，基本技能素養水準為24.28％，較2020年分別提升0.51、1.61、1.16個百分點。

在6類健康問題素養水準的由高到低依次為安全與急救素養56.41％、科學健康觀素養50.01％、健康資訊素養35.93％、傳染病防治素養27.6％、慢性病防治素養26.67％和基本醫療素養26.05％；其中基本醫療素養、安全與急救素養和傳染病防治素養均有提升，科學健康觀素養、健康資訊素養和慢性病防治素養與2020年基本持平。

本次監測內容以《中國公民健康素養--基本知識與技能》為依據，覆蓋全大陸31個省（自治區、直轄市）的336個縣（區）1008個鄉鎮（街道），對象為15至69歲常住人口，共得到有效調查問卷6萬6676份。