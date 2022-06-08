北屯區仁美國小參與「跨領域美感教育卓越領航計畫」。（台中市政府提供）

藝術具有強大感染力的特性，為鼓勵學校發展以「美感」為核心的校訂課程，教育部委託國立台灣師範大學辦理「跨領域美感教育卓越領航計畫」，110學年度台中市共有10校參與計畫。教育局長楊振昇說，中市持續鼓勵學校搭配十二年國民基本教育階段，發展多元化跨領域美感課程潛移默化提升學生藝術美感。

楊振昇說，中市北屯區文心、仁美、建功國小，潭子區潭陽國小，豐原區福陽國小，市立大甲國中、烏日國中、台中一中、清水高中、私立新民高中等10校參與此計畫。其中北屯區仁美國小結合廣達《游於藝》展覽資源，以「遇見大未來」為課程設計主軸，實踐改變未來的行動力。

豐原區福陽國小整合「活化課程與教學」、「藝術深耕」、「跨領域美感教育」、「水保酷學校」等計畫資源及SDGs永續環境的議題，將美感教育融入校訂課程；如低年級學生的肢體律動、中年級的太鼓課程、高年級的在地文史體驗等。

福陽國小學生在2021年奪得台中市金龍盃樂樂棒球錦標賽冠軍、全國學生音樂比賽台中市賽打擊樂項目(太鼓)連續兩屆獲優等佳績、榮獲2022 TOYOTA夢想車創意繪畫大賽金獎、銀獎及佳作，金獎得主更將代表台灣參加世界大賽，正是跨領域美感教育深耕後，學生展現豐碩成果的最佳印證。

潭陽國小於108學年度以「藝術鑑賞，走讀畫作」為跨域整合的學習方向；109學年度續以「故事傳說，走讀社區」為目標，聚焦於鄉土走讀、社區踏查，結合文本閱讀，融合學科知識，讓學生更認識自己的家鄉文化，增進對地方的認同感。

潭陽國小校長吳德惠指出，該校於110學年度更結合參訪踏查、五感觀察、策展實作、科技融入等策略，帶領學生見識及探索水墨山水世界，比較東西方藝術文化。