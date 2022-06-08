晶圓代工龍頭台積電海外積極擴廠，先前多次傳出評估在德國建廠，但據悉德國政權自去年12月交替後，進度便停滯不前。義大利媒體則指出，台積電正評估在義大利設廠，預估投資金額為100億歐元（折合約新台幣3150億元）。而改在義大利建廠有2大優勢，首先，義大利人才多，而且人力成本比德國低，其次，當地的晶片產業競爭也較不激烈。

根據義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，義大利近期成為台積電評估歐洲設廠的候選名單之一，報導稱台灣代表團曾聯繫義大利政府，討論在當地興建晶圓廠相關事宜，台積電對此則回應，不排除任何可能性，但目前沒有相關計畫。

報導指出，歐洲第一與第二大製造大國分別是德國與義大利，德國是擁有高外貿依存度的工業國家，經濟實力雄厚，但自德國政權交替後，雙方進度便停滯不前，義大利將是台積電評估歐洲建廠的第2個國家。

報導稱義大利能提供供台積電建廠的地區，介於北部倫巴底省（Lombardy）和威內托大區（Veneto）之間，當地的半導體需求很高，也有許多大學中心能提供人才，且人力成本比德國低，當地的晶片產業競爭也較不激烈。預估這項投資案規模相當於100億歐元，能創造3000個工作機會。

台積電今日召開股東會，早盤股價大漲10元來到545元。針對台積電近期股價下跌，從今年688元高點以來反轉向下，董事長劉德音則表示，台積電的表現和績效仍然非常好，希望股東以長期角度看台積電股價。