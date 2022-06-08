國巨（2327）今（8）日召開股東常會，包括去年度決算表冊、盈餘分配案等相關議案，在27分鐘之內全數照案通過，堪稱國巨史上最快速股東會，今年國巨拉高防疫規格，僅開放持有股票或是委託書的股東入場，不開放媒體入場，會後亦無記者會。

在股東會前夕，國巨公布5月營收，以105.3億元登史上第三高紀錄，無懼於標準品處於庫存調節壓力，繳年、月雙增營收成績單，今年以來，國巨的月營收僅2月低於百億，未來百億月營收將成基本盤。

據國巨公告，5月自結合併淨營收為105.3億元，單月營收較上月增加3.8％，並較去年同期增加14.4％；累計前五月自結合併淨營收為508.04億元，較去年同期大幅成長21.1％。

國巨今日順利通過盈餘分配案，將配發10元現金股利，加上現金減資20％，股東每股拿回2元，合計達12元，以國巨目前股價412元計算，隱含現金殖利率約2.91％。