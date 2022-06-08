晶圓代工大廠台積電(2330)今（8）日召開股東常會，董事長劉德音表示，通膨目前對半導體及科技業尚無直接影響，但全球經濟及半導體庫存確實持續修正。不過，高速運算（HPC）及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，台積電對此進行出貨調整，今年稼動率仍相當滿。

至於2023年展望，劉德音坦言全球經濟確實有隱憂，由於經濟局勢正在改變，2023年的需求「目前還沒有很清楚」，正與客戶討論如何支持相關需求。不過，經濟的循環狀況可能幾季就過去，台積電擴產主要是因應客戶需求，掌握長期營運成長機會。

劉德音表示，目前全球通膨持續，尤其是近期發生的俄烏戰爭、中國大陸多地封控，造成供應鏈狀況大亂。不過，目前通膨雖仍處高點，但已慢慢緩和，對半導體及科技業尚無直接影響，但長期需求可能有所影響，對此仍在仔細觀察中。

劉德音指出，全球經濟及半導體產業鏈庫存修正持續進行中，目前已看到的需求下滑主要在消費電子、智慧手機及PC，台積電對此持續修正生產計畫，所幸高速運算（HPC）及車用需求相當穩定、有些仍供不應求，因此持續進行產品出貨轉換，今年稼動率仍相當滿。

對於股東提問對中美2大經濟體成長趨緩看法，劉德音表示，中國大陸相對趨緩主因封控相關政策，拖累全球GDP下滑，但美國經濟仍相當強勁，並非全面下滑，庫存水位升高確實是目前現況，主因消費電子產品需求降低，但台積電認為今年業績展望均能應付。