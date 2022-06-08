優群(3217)股東會通過每股配息5.6元，優群前5月合併營收為11.49億元，年增1.32%，由於產業變數不少，優群總經理劉興義表示，今年下半年可望與去年同期持平，希望全年業績能較去年成長。

優群今天舉行股東會，全球新冠肺炎疫情反覆，遠距科技應用的市場需求持續暢旺，帶動優群各系列連接器產品包括：DDR SO-DIMM、Long DIMM、M.2、Type-C及Micro Stamping Parts的銷售量值同步提升，雖然2021年電子產業遭逢全球新冠肺炎疫情持續延燒、下游客戶IC缺料及銅等原物料價格飆漲等不利因素影響，不過優群營運在逆境中衝高，2021年合併營業收入為30.16億元，年增16.09%，創下歷年新高，營業毛利為12.7億元，年增1.78%，合併毛利率為42.11%，年減5.92個百分點，營業淨利為7.85億元，年增0.65%，稅後盈餘為6.4億元，年增4.66%，創下歷年新高，每股盈餘為7.11元。

在製程改善與成本控制方面，優群昆山宏澤廠特績推動產品模治具開發及自動組裝方面優化，並於110年8月啟動二期廠房新建工程，產能提升將可期待；四川遂寧良澤廠也完成廠房回購計畫，且電鍍部門在需求滿檔下除了進行生產線擴增外，也持續投入環境永續保護工程，並取得官方許可證延展至2026年，在遂寧良澤廠少樣大量生產形態下，生產效率將可更上一層樓。

優群第1季營業毛利為2.95億元，年增8.31%，單季合併毛利率為40.17%，年減0.16個百分點，營業淨利為1.65億元，年增0.62%，營業淨利率為22.41%，稅後盈餘為1.61億元，年增16.16%，每股盈餘為1.8元；累計前5月合併營收為11.49億元，年增1.32%。

展望下半年，劉興義表示，目前產業變數不少，下半年看起來會比上半年略優，可能與去年同期差不多，希望全年業績能較去年成長。