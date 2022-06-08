國巨(2327)股東會通過2021年財報，以及每股配發10元現金股息。

國巨今天舉行股東會，通過2021年財報，2021年合併營收1065.39億元，年增57.4%，合併毛利率為40.4%，年增2.8個百分點，營業淨利為290.74億元，營業淨利率為27.3%，年增3.3個百分點，歸屬於母公司稅後盈餘為229.03億元，年增90.7%，每股盈餘為46.46元；考量公司未來營運成長需求及財務結構穩健，股東會決議2021年每股配發股東現金股息10元。

為提升股東權益報酬率及公司每股獲利能力，並考量財務槓桿及資金有效運用，股東會亦決議辦理現金減資，減資幅度為20%，每股將退還股東現金2元。

大陸昆山及上海全面解封復工，出貨逐步回復，且利基型產品需求穩健，國巨5月合併營收為105.3億元，較上月增加3.8%，年增14.4%；累計前5月合併營收為508.04億元，較去年同期增加21.1%。

國巨表示，雖然公司在中國的廠區生產營運持續維持正常，但仍需密切關注全球疫情與國際局勢的變化，以及中國封城影響原物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。