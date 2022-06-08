向來是國內投資人定時定額熱門標的的中國A股基金，近期隨A股翻多上演修復行情，再度吸引投資人目光。根據金融數據服務機構Wind統計，北向資金5月淨買超人民幣168.67億元，扭轉先前流出趨勢，6月以來(截至6/7)已買超202.8億元；受惠增量資金入場推升此波修復行情表現，上證綜指、滬深300指數繼5月站上月線後，近7個交易日在北上資金持續買超帶動下，進一步重回季線之上並使月線翻揚。

上個月中國官方發布的穩經濟政策陸續落地，使A股「政策底」浮現。復華中國新經濟A股基金經理人徐百毅表示，從過去歷史經驗顯示，官方不斷發出利多政策，意味著政府並不樂見股價持續走低，加上股市估值便宜，歷史性底部特徵已現，6月起隨上海解封，伴隨而來的復工復產，將進一步提振市場投資信心及產業基本面復甦。

不過，徐百毅提醒，目前內外部仍有不確定因素，包括調控政策成效、政策可預測性及對民營經濟的友好度，以及外部政經環境變化等，都將影響未來股市回升幅度與持續時間，因此建議透過分批布局或定時定額方式介入較適宜。看好「穩增長」帶動的內需消費及基礎建設題材，以及仍具成長性的半導體及新能源等先進製造產業。

據統計，9檔中國A股基金中，近3個月的報酬率在5%以上者，依次為富蘭克林華美中國A股，柏瑞中國A股量化精選，摩根中國A股，兆豐中國內需A股，日盛中國戰略A股，復華中國新經濟A股，瀚亞中國A股等。而以定期定額筆數來看，則以復華中國新經濟A股奪冠。