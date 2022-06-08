日前台鐵因疫情減班，導致民眾苦等2小時到不了台北，引發基隆市議員關注及質疑基隆火車站存廢問題。國民黨基隆市長參選人謝國樑，8日上午表示，他認為，可以比照雙北捷運的作法，設置「捷運先導公車」安排點對點的公車站，讓民眾習慣搭乘，提前培養捷運運量。

謝國樑持續關注交通議題，他7日下午出席交通部鐵道局舉辦的基隆捷運說明會，接下來也到南港的9026客運搭乘站，與通勤的民眾交換意見。謝國樑表示，基捷說明會中，鐵道局針對八堵到基隆段的第二階段規畫，並未給出明確說法，僅表示若一切順利，基隆捷運預計在民國121年完工通車。

謝國樑指出，捷運建設的路線規劃、站點評估、環評都會是未來討論的重點，而民眾最關心的八堵到基隆，仍懸而未決，在基隆民眾等待捷運的交通黑暗期，謝國樑建議，可比照雙北捷運的作法，先有「捷運先導公車」的規劃，也就是仿效未來捷運的路線，安排點對點的公車站，讓民眾習慣搭乘，提前培養捷運運量。

另外，上個月傳出往返南港到基隆安樂區的國道客運9026，運量受疫情衝擊、且長期虧損，將於10月分交由新業者運營，但截至目前仍未有新業者名單。謝國樑7日晚間赴南港與現場的基隆通勤民眾交換意見。

謝國樑指出，有現場民眾向他表達，對於客運的接手團隊仍不得而知，深怕沒有完善措施，而影響通勤權益，謝國樑呼籲請政府儘快公布接手名單消除民眾疑慮，此外長期虧損與民眾實際的搭乘需求，彼此之間應還有溝通的空間，政府應當要了解雙方的需求，才能制訂完善的後續配套措施。