台中市華盛頓中學111學年度大學升學榜單，成績亮眼，目前6人次錄取醫學系及牙醫系、16人次錄取臺、清、陽交、成、政，超過80人次錄取國立及醫學大學。（華盛頓中學提供／馮惠宜台中傳真）

台中市華盛頓中學111學年度大學升學榜單，再創新高！繼繁星創佳績後，近期陸續放榜的醫學系及個人申請榜單，目前6人次錄取醫學系及牙醫系、16人次錄取臺、清、陽交、成、政，超過80人次錄取國立及醫學大學，表現亮眼。葉沐涵同學除了錄取國立清華大學，更獲得國際頂尖大學的認同，順利錄取全球排名12、亞州排名前三的新加坡南洋理工大學。

廖妤倢及黃玉秀二位同學表示，當時捨棄第一志願就讀華中，以優異成績及學測表現通過第一階段高門檻的篩選後，即積極投入學校安排的模擬練習，二階面試時以豐富的學習歷程及多次演練脫穎而出，順利錄取中山醫學大學及中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學牙醫系。

錄取國立臺灣大學的劉柏鋒及溫浩誠指出，透過學校客製化升學輔導的方向定位，從多元課程中的多方探索，重新找到大學方向，最後忠於自心放棄醫學系選擇資訊工程學系及國際企業學系。

林宏駿一舉錄取國立臺灣大學、陽明交通大學及成功大學的電機及機械工程學系，他表示，透過學校開設的多元課程探索志向，因而致力鑽研相關知能及爭取參賽，充實學習歷程檔案，也讓教授看見自己的執著專注，一圓工程之夢。

蔡燦鴻夢想成為一名優秀的外交官，錄取國立臺灣大學及政治大學外國語文學系及外交學系，他指出，身為外交官首重語文溝通及國際視野，在校期間努力學習外語，並透過國際視野課程了解掌握世界觀點，進而獲得教授肯定，期待未來能在國際間為台灣發聲。

葉沐涵同時錄取新加坡南洋理工大學化學工程與生物分子工程系及國立清華大學工業工程與工程管理學系，她表示，多元選修課程以及客製化升學輔導是當初選擇華盛頓中學的原因，從高一開始老師逐步協助堆疊豐富的學習經驗，量身打造專屬學習歷程檔案，一步一腳印朝自己夢想邁進。

華盛頓中學國際部今年錄取165間國外頂尖大學，每4人就有1人錄取美國TOP 50，每3人就有1人錄取世界TOP 50。今年申請榜單全美前50名學生達19人次，世界前50名的大學高達29人次

，不僅搶進澳洲前八大名校，更有4人錄取加拿大排名第一的多倫多大學，3人錄取加拿大排名第二的英屬哥倫比亞大學，世界各地頂尖大學皆有學生申請上榜。

華盛頓高中校長劉一欣表示，大學個人申請重視學習歷程，如何協助學生找到適合的路非常重要，所以華中用心規劃多元特色課程及語文檢定輔導，並配合客製化升學輔導系統，幫助學生探索、聚焦及定向，創造今年超過110人次錄取國內國立大學及國際頂尖大學的新紀錄，成為孩子升學路上最有力的推手。