日前確診的李星鏴已康復返回劇組繼續拍攝。（年代娛樂提供）

李星鏴認為有層次的穿搭可以展現出個人特色。（Poly Lulu提供）

藝人李星鏴（酒令）近日參與青春校園劇《機智校園生活》，她飾演的歐嘉玲（大塊仔）與林輝瑝飾演的齊家寶配對演情侶，因互動逗趣溫馨被粉絲暱稱為「寶仔CP」，棉花糖女孩用自信擄獲校草男神的偶像劇劇情，更是讓粉絲們直呼好羨慕。對此酒令笑說：「每一個棉花糖女孩都是寶藏女孩，我想如果男生交了像歐嘉玲這樣的女朋友，日子也一定像加了糖一樣甜蜜幸福！」

日前李星鏴因確診新冠無法拍攝，僅能修改減少「寶仔CP」戲份，粉絲不斷留言表示少了每天的精神食糧，對此李星鏴表示已經康復並順利回到劇組拍攝，除了還有點咳嗽的後遺症之外， 身體恢復還不錯，請粉絲不用擔心。

雖然肉肉的體型讓李星鏴在演藝工作這條路上受限不少，甚至還有些鍵盤俠會用嘲諷的語氣攻擊她的外型。對此她釋然地說：「 其實我出道很早，所有工作都是一步一個腳印過來的，對我而言真的沒有運氣存在，我曾經有是試鏡的時候，選角我覺得我太瘦希望我胖一點，結果立馬吃胖5公斤，但開拍前導演就覺得我太胖，鏡頭不好看，又立即魔鬼瘦身，這世界可能會給你種種挑戰，但我就像劇裡的歐嘉玲一樣正向去看待每一個機會，做好每一件事情。」

也因為酒令在劇中鮮活的演繹，讓她受到品牌邀請擔任形象大使，分享她的自信穿搭術。 「我私下的穿搭其實跟劇裡的歐嘉玲有很大的不同，可能大家都覺得女生肉肉的很可愛，所以棉花糖女孩就 一定要穿得可可愛愛，但說實話我可愛風太久了哈哈！所以現在的私下穿搭大多以個性、舒服為主。」她也提醒棉花糖女孩，在穿搭的顏色選擇上，盡量不要超過二種以上的顏色會更時尚迷人。

她說，「以前比較要求要顯瘦，現在會特別在意衣服的版型，以及搭配性好的版型，可以調整身材的優缺點。例如我最近很愛西裝，利用同色系的搭配，就是一種不過份耀眼又不失個性的選擇。而搭配性好的單品就是小資女必備的入手首選，像是襯衫及各式背心…等，可以做出很有層次的搭配，簡單又很有態度。」