大立光(3008)股東會通過110年財報，並完成董事改選。

大立光今天舉行股東會，完成董事改選，新任董事為：茂鈺紀念股份有限公司代表人林恩舟及林恩平、梁忠仁、謝銘原、大立光技術長黃有執、陳俊明，獨立董事為：顏杉桔、彭明華、呂俊逸。

今天股東會也承認110年財報，大立光110年合併營收為469.62億元，年減16%；營業毛利為281.49億元，年減25%；合併毛利率為59.94%，年減7.04個百分點；營業淨利為231.48億元，年減28%；營業淨利率為49.29%，年減7.97個百分點；稅前盈餘為230.26億元，年減27%；稅後盈餘為186.71億元，年減24%；每股盈餘為139.28元。

大立光111年第1季稅後盈餘為55.12億元，年增3.71%，每股盈餘為41.3元；累計前5月合併營收為164.09億元，年減11.6%。上海及昆山等地區因大陸本土疫情趨緩加速復工，智慧型手機品牌廠重啟拉貨，讓停滯的智慧型手機市場需求回溫；大立光表示，由於部分客戶新機開始拉貨，6月會比5月好。