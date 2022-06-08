時序將進入夏季，許多人都會來杯飲料解渴，不過營養師高敏敏表示，珍珠奶茶並不是熱量最高的飲料，真的的熱量大魔王其實是奶蓋系列，因奶蓋要用奶油、糖、鹽，甚至加點煉乳去打發泡，而這些成分都是造成肥胖的主因。

高敏敏日前在臉書分享「手搖飲熱量圖鑑」，顯示出水果茶的含糖量比奶茶類高，同樣以大杯700毫升，正常甜、正常冰的容量計算，熟果茶含糖79克，相當於316大卡，而白玉珍珠鮮奶茶含糖量43克，相當於172大卡，比熟果茶的含糖量少1.8倍。

圖為飲料熱量圖鑑。(翻攝自 高敏敏臉書)

而手搖飲不只要計較含糖量，高敏敏表示，比起珍珠，奶蓋的熱量更是大魔王，奶蓋的製作要用奶油、糖、鹽，還要添加一些煉乳去打發泡，因爲乳脂肪含量要夠高，才不易產生油水分離現象，但這就是造成肥胖的關鍵。因此建議大家能多喝水最好，若想喝飲料，加料飲品點無糖就好，因為很多料裡面就會蜜糖進去。

圖為水果茶飲料熱量。(翻攝自 高敏敏臉書)

高敏敏表示，衛福部建議每日精緻糖攝取不超過一天總熱量攝10%，最好能降至5%，例如：若每日攝取2000大卡為例，糖份的攝取熱量應低於200大卡，最好低至100大卡，以1克糖約4大卡計算，每天最多吃25至50克糖。