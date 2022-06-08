企業缺工潮，對即將進入職場的社會新鮮人是項利多！根據台灣雲端人資系統領導廠商鋒形科技(Femas HR)今公佈最新調查顯示，超過9成受訪的中小企業會考慮招募社會新鮮人，其中，大學畢業生優於碩士畢業生，尤其是具備企業實習與產學合作經驗，以及積極主動與責任感等人格特質者。

鋒形科技人資系統營運長杜俐芊指出，產業正在討論數位轉型，對於生於數位時代的社會新鮮人具有優勢，在新產品研發上，新鮮人對於新科技接受度高，也熟悉各種網路科技工具的應用，等於對於新科技的適應力與學習力更高，統計數據顯示有超過7成受訪企業認為具備「變化適應力與學習力」者有較高錄取率，因此，社會新鮮人更應該強化這部份優勢，面試時展現給企業主看到。

這份統計是鋒形科技針對旗下逾百位中小企業客戶所進行的調查結果，鋒形科技人資系統執行長李佳鴻表示，台灣中小企業近155萬家，比重高達98.93％，這次調查有高達80％的受訪企業，是員工人數100人以下的中小企業，對剛畢業入社會的新鮮人來說，選擇中小企業作為第一份工作的比例非常高，因此，中小企業如何挑選人才，才是即將開始找工作的社會新鮮人觀察重點。

根據調查結果，今年中小企業主要是基於「離職潮過後補齊人力缺口」、「例行性事務」、「公司擴編」等需求而進行人力招募，而管道除了透過人力銀行等平台外，還會透過內部推薦，值得注意的是，高達92.1％的受訪企業願意將新鮮人作為重點招募對象，這對今年準備透入工作職場的畢業生來說是好消息。

李佳鴻表示，有過半受訪企業是因應離職潮而招募人力、約4成是例行性招募，這顯示離職產生的人力流動是中小企業需常態性面對的問題，但也有38％是公司擴編招募更多人力，表示在大環境衝擊下，仍有近4成能夠逆勢突圍成長。

值得注意的是，若單純考量學歷的前提下，受訪中小企業對大學畢業生的偏愛度明顯優於碩士畢業生，且若能具備企業實習與產學合作經驗、專業技能證照與英語能力，以及積極主動與責任感等人格特質者，獲得錄取的機率相對較高。

鋒形科技人資顧問、上承人資管理顧問執行長宋克家(菲大)表示，這顯示中小企業在招募過程中，是透過客觀的學經歷來衡量社會新鮮人是否具備專業能力，進而篩選進入面試階段，因此，具備「企業實習」、「產學合作經驗」、「專業技能證照」、「英語能力」等4項條件的社會新鮮人，將會獲得較多的面試機會。

此外，杜俐芊也指出，超過50％受訪企業認為新鮮人若具備該職缺所需技能，較能夠提高錄取率，且更有將近70％受訪企業認為對於應徵該職務的工作內容有待加強，這也多少意味著，企業會從新鮮人對於職務工作內的了解與答覆，來判斷新鮮人是否具備該職缺所需技能，因此，建議新鮮人盡量深入了解職缺的內容，也可以透過跟人力資源招募人員的對談來取得相關資訊，以提高錄取率。

李佳鴻認為，有高達8成受訪企業認為企業實習能夠提高錄取機率，也提醒社會新鮮人，若能在有團隊的實習或工作中盡力達成任務，除了能夠提高錄取的機會，若未來同學有相關工作機會時，更能獲得到舉薦的機會，進入理想企業服務。

宋克家建議，社會新鮮人在取得面試機會後，必須先了解一下該工作的基本內容，於面試過程中沉著不慌張、禮貌應對，充分展現積極主動、願意學習的態度。