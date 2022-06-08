電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）8日舉行年度股東會，由董事長王伯元及總經理王煒親自主持，向與會股東報告2021年營運成果。會中除承認2021年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案，並完成董事全面改選案。另為因應公司長期發展，強化產業競爭優勢，中磊於股東會中通過私募案，期望引進策略投資夥伴，提升營運效能，迎向下階段的成長。

中磊2021年合併營收達439億元，較2020年營收361億元，年增達22％，全年營收締造新猷。累計全年營業利益為10.5億元，歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，換算每股稅後盈餘（EPS）為3.44元，合計每股配發股利2.4元，配發率達七成，股利已於2022年5月5日完成發放。

中磊董事長王伯元表示，值此全球基礎建設風潮大興之際，遠距新興應用帶動資料量暴增，寬頻正式進入飆速時代。中磊之高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等產品需求強勁。中磊深耕全球布局，積極拓展東南亞、印度、拉丁美洲、東歐等新興市場，並彈性調配位於台灣、蘇州、菲律賓及印度等四地生產基地，積極回應客戶需求。中磊積極投入創新技術研發，電信直效行銷業務持續發酵，與全球電信客戶深度合作，站穩競爭利基，整體營運成長可期。

中磊股東會中全面改選董事，合計選任董事7席（含獨立董事三席）。董事會成員組成具多元背景，在不同產業、學術及法律等領域，皆有豐富專業的資歷。當選董事包括怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元、焯見投資股份有限公司代表人王煒、蓁邦投資股份有限公司代表人林斌、允周投資股份有限公司代表人朱正光；獨立董事由史欽泰、Steve K. Chen及鄒開蓮出任。