Adobe宣布與Microsoft的合作進入另一個新的里程碑，雙方在Microsoft Teams平台透過更緊密的整合工具提升工作模式，讓用戶無需在不同的應用程式、用戶界面或登入之間轉換，便可編輯、評論、轉檔、簽名及協作處理PDF檔案，並獲得更流暢、更高效及更個人化的體驗。

適用於Teams的Acrobat新增便利的單一登入（SSO）以及個人標籤功能，讓用戶可在單一主頁中瀏覽最近使用的檔案、工具和協作工具。而適用於Teams 的 Acrobat Sign也具備相同功能，亦可透過Teams彈出的通知直接簽署檔案，而無需特意開啟瀏覽器或應用程式。

其他導入功能包括，將Power Automate嵌入Acrobat Sign；適用於Power Automate的Adobe Experience Manager Forms連接器；Acrobat Sign Graph連接器；適用於Microsoft 365統一安裝的Acrobat和Acrobat Sign。

Adobe資深副總裁兼數位媒體總經理Ashley Still表示，目前只有極少數企業能夠完美滿足混合辦公模式的業務需求，提供以PDF和電子簽名為核心、簡單安全的數位優先體驗。透過Adobe 與Microsoft之間更深層次的整合，我們將繼續創新，以推動當今靈活及快速發展的辦公需求。