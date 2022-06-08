亞電（4939）5月營收為1.46億元，累計前五月合併營收為7.11億元，整體營運表現較去年相當，亞電表示，五一假期過後昆山已恢復正常作業流程，東台廠亦順利進入量產階段，惟整體出貨運輸動能仍略有延遲情況，營收認列將可望遞延。

亞電進一步表示，中國上海地區疫情逐步緩和解封，原先停滯的電子供應鏈秩序陸續恢復，亞電旗下昆山廠產線亦恢復正常生產作業，東台廠則順利進入量產階段，惟解封後中國境內物流運輸尚未完全暢通，部分貨物仍有遞延之情形，然訂單需求並未減少，整體維持審慎樂觀。