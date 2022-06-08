建通5月營收2.75億元、月減4.49％、年減36.7％，累計前五月營收為14億元、年減21.6％。公司表示，5月合併營收較上月與去年同期下滑，主要是仍持續受到疫情封城影響，客戶尚未恢復正常出貨，訂單出貨持續延遲。針對市場狀況，公司業務持續加強與客戶溝通下單，並加速開發線束端子並逐步打入線束主機廠，加上車用機加工件樣品已獲得客戶承認，加大對於車用製品、異型導體銅材等利基型產品推廣跟開發力度。
建通5月營收2.75億元、月減4.49％、年減36.7％，累計前五月營收為14億元、年減21.6％。公司表示，5月合併營收較上月與去年同期下滑，主要是仍持續受到疫情封城影響，客戶尚未恢復正常出貨，訂單出貨持續延遲。針對市場狀況，公司業務持續加強與客戶溝通下單，並加速開發線束端子並逐步打入線束主機廠，加上車用機加工件樣品已獲得客戶承認，加大對於車用製品、異型導體銅材等利基型產品推廣跟開發力度。
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