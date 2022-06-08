台灣F-16機頭著地緊急迫降夏威夷檀香山機場

1架台灣空軍F-16戰機起落架失靈，在夏威夷檀香山緊急迫降，駕駛雖受傷，但無大礙，而這是短短1個月內，F-16發生的第3起類似事故。

據《動力》（The Drive）網7日報導，當天1名美國空軍駕駛這架F-16從美國亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base）起飛，顯然是要飛返台灣，進行V構型升級改裝。

而據《檀香山星廣報》（Honolulu Star-Advertiser）報導，這架戰機降落時起落架未展開，機頭著地，導致夏威夷州運輸局（DOT）所謂的「硬著陸」。而駕駛為了防止戰機往前衝，當時動用了尾鈎。

事實上，就像美國和其他盟友的戰機一樣，台灣的軍機也常以夏威夷作為往來太平洋的中轉點。而台灣F-16戰機駕駛在路克空軍基地受訓，往來台灣和美國空軍基地間，也說明了為何這架戰機會停在檀香山井上國際機場（Daniel K. Inouye International Airport）。

F-16 fighter jet makes ‘hard landing’ at Honolulu’s airport https://t.co/wSwTZTUxiT #HNN — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) June 7, 2022

#Hawaii - F-16 fighter jet crash seen on runway at Daniel K. Inouye International Airport in #Honolulu, aircraft appeared to have made a emergency nose gear up landing, PHNL RWY 04Rpic.twitter.com/5Zp07B5c73 — CyclistAnons (@CyclistAnons) June 7, 2022

如先前提過的，這是F-16戰機1個月內第3次發生類似事故。據《軍事網》（Military.com）1日報導，兩架隸屬美國南達科他州空軍國民兵第114戰機聯隊（114th Fighter Wing）的F-16C戰機，5月11日和31日進行例行訓練時，先後在蘇瀑區域機場（Sioux Falls Regional Airport）發生類似事故。其中1架在降落時衝出跑道，導致機頭雷達罩凹陷受損，而另一架則是機首著地。

雖然2022年才過了一半，但F-16的降落事故卻已和2021年一樣多。南達科他州空軍國民兵第114戰機聯隊說，會收集充分的資料，以調查事故原因。

不過， 據《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，至少從1990年代末期起，F-16的起落架就長期存在問題，並曾多次發生類似意外。美國空軍2019年3月5日下令，美軍所有的第40/42/50/52批次F-16C/D戰機，都必須在2022年3月2日前更換主起落架下鎖傳動機構（Downlock Actuator）和支架（Support Bracket）。然而，目前並不清楚，第114戰機聯隊是否如期完成相關作業。