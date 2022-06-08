中華職棒味全龍隊啦啦隊隊員「賴可LIKE」，因擁有甜美臉蛋與魔鬼般的好身材，在球場上賣力替球員加油大跳應援歌曲而獲得矚目，IG吸引超過5萬人追蹤，人氣持續飆升。而近日即將與球員一同前進台中洲際棒球場的她，也在社群媒體上PO出前幾日的火辣應援照，再度受到關注。

賴可昨（7）日晚間於個人IG上PO文表示「一天又平安的過去了，感謝飛天小女警的努力！一年一度站上洲際棒球場的日子，6/11龍象大戰都要來ㄟ！！！是說女孩日連跳三天緊接著龍象主題日….. 我肯定會瘦的吧？」一旁不忘附上多日前應援的照片。照片中只見她穿著粉色的球衣，內搭白色的緊身BRATOP，賣力的手舞足蹈替球員加油，而照片因剛好拍到她手握著拳頭開心跳起的畫面，飽滿的雙峰曲線與性感蠻腰一覽無遺，網友看到後也忍不住歪樓留言「好兇」、「看來妳是掌握流量密碼了呢」、「我可以說…你的手變好小」、「好大」、「身材怎麼這麼好」、「wow這件戰袍」、「抓到這畫面不容易，真滴厲害，不過有點害羞」、「攝影師真會拍」意外吸引大批網友留言。

事實上，賴可身為中華職棒味全龍隊應援啦啦隊小龍女（Dragon Beauties）的其中一員，可說是相當賣力，先前她曾因被粉絲拍到一段球場上的應援影片而爆紅，日前她又再度被拍到在場邊賣力熱舞的影片，生動的表情與火辣的身材，同樣電暈一票網友。