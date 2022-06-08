等不及了！屏基急診變產房，確診產婦順利誕下女嬰。(屏基提供)

等不及了！屏東基督教醫院急診室7日上午迎來3位待產孕婦，有2名為新冠肺炎確診者，其中一名黃姓產婦等不及檢查報告出爐，就在急診室自然順產，女嬰體重3120公克，母女均安，這已是屏基一個月來接生第10位確診產婦。

這是黃女第4胎，懷孕38周、沒有施打疫苗，在5月26日確診入住屏基專責病房，2天後兒子也確診入院同住，母子在6月1日出院返家，7日上午6點出現宮縮、陣痛等產兆，於10時50分由119救護車送達屏基急診室，此時屏基戶外治療室已有一名確診孕婦，急診觀察區也有一位一般孕婦待產中。

雖然黃距離確診日期已有12天，但謹慎起見，屏基急診仍先幫她採檢PCR，在等待檢驗報告時，發現她子宮頸已開5指，加上是第4胎，研判即將生產，於是趕緊召集婦產科醫師、小兒科醫師及現場急診護理師，將平時搶救生命的急救室變成迎接新生命的產房，於11時40分順利完成接生任務。

一旁待命小兒科醫師也馬上接手照顧嬰兒，第一次在急救室參與接生的急診護理師白雅芳激動的說，「超緊張、超感動的，尤其當時急診室還有2位孕婦待產，很怕忙不過來，也擔心哪裡沒做好，還好靠著團隊合作，聽到嬰兒哭聲那一刻，我們也都想哭了」。

在新冠疫情戰場上，屏基醫護人員穿上隔離衣待在戶外風吹日曬、全身泡在汗水中工作8小時，有時還要接受病人和家屬負面情緒，此時新生命的誕生，不僅給急診醫護人員帶來幸福感，提振士氣，也療癒他們疲累的身心。