汪小菲和大S離婚後便傳出和女星張穎穎過從甚密，兩人一度傳出分手，又被媒體拍到疑似同居，引來張蘭開罵是被抹黑造謠，最強狗仔葛斯齊則曬出幾張汪小菲和張穎穎合影佐證，兩人的感情狀態也成為謎團。近日，有大陸狗仔抓包直擊張穎穎現身街頭，連問多個問題，包括是否已經和汪小菲分手，張穎穎都裝沒聽到，拒答跑上車離開。

張穎穎今年3月正面回答網友問題，先寫下：「一直保持沉默，不代表是事實，被網暴了這麼久，我還是不想傷害任何人，但我也不想替任何人背鍋」，並否認「知三當三」，有人問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎」，她回應：「當然不，所以我並不會選擇。」

張穎穎在街頭被狗仔直擊追問。（圖／翻攝自綜藝館長微博）

沒想到近來張穎穎和汪小菲疑似約會野餐的照片被抓包，兩人被指低調復合，汪小菲一度刪照又恢復貼文，疑似默認與張穎穎的關係。而網上出現一名自稱張穎穎同學的網友，抹黑她靠墮胎獲得房子和豪車，張穎穎則是忍無可忍表示會提告，已請律師蒐證完畢，「清者自清，我將追責到底，後續一切交給律師來處理，我相信法律的公正。」

張穎穎拒答一路衝上車。（圖／翻攝自綜藝館長微博）

據《搜狐娛樂》報導，最近狗仔在深夜街頭偶遇張穎穎本人，詢問她目前和汪小菲的關係，張穎穎封口拒答，接著一路快走跑上車離開。另外還有眼尖網友發現過去張穎穎曾按讚大S和汪小菲上節目紅極一時的「剝蝦論」，如今看來頗為諷刺。