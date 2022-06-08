晶圓代工大廠台積電(2330)今（8）日召開股東常會，董事長劉德音表示，半導體業未來10年擁有非常好的機會，台積電希望釋放全球半導體的創新能量，並展開全球布局、強化吸收全球人才能力，希望公司未來地位是「世界的台積電、創造世界的創新」。

劉德音指出，疫情前民眾生活便展開數位化轉型，新冠肺炎疫情進一步帶動轉型加速，對半導體需求大幅增加。無論是智慧手機、電視、PC、物聯網、車用等，包含的半導體大幅增加，如新車的半導體含量是舊車的十倍，未來可能再增加十倍。

劉德音認為，如何利用此機會提升公司成長非常重要。台積電在此成長中，認為最重要的是技術領先，因為現在全球都要進入半導體，需要有技術支撐，台積電已耕耘30年、且堅持自主研發，奠定當今技術領先地位，這是公司的責任。

劉德音指出，台積電營運模式的最主要目的，是釋放全球半導體的創新能量，在半導體需求增加時，創新力需要技術來誕生產品。而在快速成長之際，必須向全球人才攜手，因此強化布局增加吸收全球人才的能力，希望未來地位是「世界的台積電、創造世界的創新」。