晶圓代工大廠台積電(2330)今（8）日召開股東常會，董事長劉德音表示，目前美國及日本新廠建設均按計畫進行中，並隨時評估對財務的影響狀況，長期毛利率達逾53％的目標應無問題。至於是否在歐洲設廠仍持續評估中，目前仍無具體方案。

劉德音強調，海外建廠最重要的就是客戶需求，能獲得客戶更多長期信任，尤其在此地緣政治變化下，會為台積電未來帶來更多商業機會，同時，在全球人才的吸引上，也能藉由布局讓台積電真正成為世界人才匯集地。

對於目前在歐洲設廠的評估進度，劉德音表示，公司持續評估在全球各地可能的建廠方案，客戶需求為海外建廠的主要考量，也是為何近期在美國及日本開始建廠。至於歐洲的客戶較少，但現在持續評估中，目前並無具體方案。

針對全球晶圓需求強勁，部分晶圓廠陸續傳出漲價消息，台積電未來是否跟進調漲？總裁魏哲家對此表示，公司在訂價策略均有跟客戶好好溝通，方向上聚焦策略性，不跟隨市場及其他競爭者，且提供相當大的價值協助客戶成功，當然也獲得良好回報。

對於股東提問在日本九州熊本新廠的建廠進度及徵才狀況，劉德音表示目前均按計畫進行中。由於當地半導體工廠較少，日本的半導體人才確實不多，但科技人才並不少、能參與半導體產業的人很多，這是需要台積電訓練出來的。

對於美國建廠及徵才進展不順，劉德音坦言建廠成本確實比預期高，但並非無法應付狀態，徵才方面雖比台灣難一點，但目前均達成期望人數。無論如何，台積電均將持續進行相關計畫布局，對財務的影響也隨時估算，長期毛利率達逾53％的目標應無問題。

劉德音表示，在新的地方都會有學習曲線，台積電也花了許多精力去學習。這些地方長期建廠的數量沒有台灣高，所以供應鏈沒有台灣完整，但相信在台積電及英特爾、三星等公司前往建廠後，相關供應鏈將更具競爭力。

對於美國晶片法案仍卡關國會，是否擔心只補助自家人、使美國廠無法獲得合理補助，劉德音認為，雖然有少數業界提出應只補助美國企業，但包括美國半導體協會等絕大多數業界，均不認為美國半導體業復興能只靠美國自家公司，須開放全球半導體公司在美國競爭。