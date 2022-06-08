今年活動以「異國風情」為主題，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故等，搬到大安濱海樂園。（台中市政府提供）

受到氣候變遷導致台灣海岸線不斷退縮，連帶大安沙灘面積銳減。（台中市政府提供）

2022大安沙雕音樂季，將於6月11日開跑至19日，為期9天！觀旅局指出，今年活動以「異國風情」為主題，將世界知名地標、建築奇觀、特色文化、歷史典故等，搬到大安濱海樂園；疫情嚴峻期間邀請民眾一同搭乘大安航班，從大安啟航環遊世界暢遊各國特色景點，享受沙雕異國風情。

觀旅局長韓育琪說，今年大安沙雕音樂季打造11座180度無死角環視藝術沙雕作品相互串聯，內容橫跨世界五大洲，從台中大安啟航，第一站到新加坡朝聖魚尾獅，接著橫跨歐亞兩洲的土耳其卡帕多奇亞賞熱氣球，再往南至非洲伴著神秘手鼓的節奏翩翩起舞。

民眾還可到北美洲探訪仙人掌之國著稱的墨西哥，最後與大洋洲的智利復活節島摩艾石像來張合影；疫情持續延燒期間，環遊世界不再只是遙不可及的夢想，來一趟大安濱海樂園即刻立馬實現。

因地球暖化海平面上升，氣候變遷導致台灣海岸線不斷退縮，連帶大安沙灘面積銳減。觀旅局說，今年發現大潮時滿潮線已淹及往年辦理沙雕展的活動範圍區；市府仍如期完成沙雕製作並做好周邊維護補強，為避免過度群聚僅規畫小型音樂會，展期每週假日下午邀請創作歌手接力開唱，讓民眾在音樂中欣賞絕美沙雕。

觀旅局強調，今年還全新規畫「沙雕GO有趣」導覽解說，由專業導覽人員解說沙雕製作過程，從勘查沙雕環境到製作沙雕草圖、架設模板、再到填沙、灌水、夯沙、雕沙、拆模固定等工法到作品完成，讓大小朋友欣賞沙雕還能了解背後辛苦施工的歷程，活動自9日起開放線上免費報名，名額有限。