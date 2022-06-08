今天在大聯盟場上海盜以3：5敗給老虎，我國好手張育成再次得到先發出場機會，擔任先發第7棒二壘手，而在這場比賽第2局他成功揮出本季個人首支安打，且還是帶有打點的二壘安打，一口氣補上了數據欄空缺，也終止本季連續19打數無安打困境，對他來說非常重要。

Yu just love to see it! pic.twitter.com/ZYjypmtJxh — Pittsburgh Pirates (@Pirates) June 8, 2022

張育成在第2局首次站上打擊區，在一壘有人時逮中老虎投手史考伯(Tarik Skubal)四縫線快速球，敲出右外野飛球，老虎外野手、二壘手沒有掌握好接球方向，讓球落地形成安打，張育成踏上二壘後振臂慶祝，也幫助隊友跑回本壘得分，終於擺脫本季無安打的低潮。

接著張育成第二次打擊在4局，他揮棒落空遭到三振，第三次打擊在7局，在1球未選情況下揮棒擊出飛球遭接殺，而在7局打完海盜以3：4落後，仍有機會逆轉，但8局又被老虎得了1分，剩下2局也沒能再添分，9局米契爾(Cal Mitchell)成為最後一個出局數，排下一棒的張育成無緣再上場。