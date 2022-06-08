中國教育考試網8日通報，大陸高考（大學聯考）數學科目7日下午考試結束後，有網民發布數學全國乙卷、全國新高考I卷部分試卷圖片，被疑洩露試題。大陸教育部教育考試院高度重視，第一時間向公安機關報案。

迅速偵破。

教育考試院稱，現查明：涉數學全國乙卷事，係考中作弊，甘肅某考生違規攜帶手機進入考場，開考後拍攝試卷發至QQ群尋求解答未果。涉數學全國新高考I卷事，係惡意編輯「占坑帖」，廣東某考生考前在QQ空間發布無關帖子占位，考後再用試卷內容替換原有內容，帖子時間仍顯示開考前。此外，安徽某考生自稱「考前押中語文全國乙卷試題」，同樣是考後惡意編輯的「占坑帖」。以上情況均不存在考前洩題。

教考院強調，對所涉考點，相關地方教育考試機構已撤換監考人員，加強監考力量，並將按照大陸《國家教育考試違規處理辦法》等規定對違規考生和失職失責人員嚴肅處理。

大陸教育部教育考試院已再次向各地教育考試機構提出要求，進一步加強後續考試的考場監管，嚴肅考風考紀，堅決維護高考公平公正。