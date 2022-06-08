設備廠大量5月營收2.21億元、月減6.44％、年減49.5％，累計前五月營收12.1億元、月減33.7％，為歷年同期第三高。大量先前提到，受到封控影響，上游來料或是設備出貨多少受到影響，對第二季營運審慎看待。不過PCB高階機台需求持續看漲，以及耕耘半導體相關檢測逐步發酵，考量大環境有不確定因素干擾，公司目標2022全年營收與去年持平，但受惠產品組合及匯率有利，以及業外有處份利益的挹注，審慎樂觀看待獲利表現。