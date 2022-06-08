信義誠品恐熄燈！大房東之一的統一（1216）8日擬透過視訊方式召開臨時董事會，傳出將通過與誠品不再續租，收回自行經營。由於在信義誠品旁，統一集團原本就設有統一時代百貨，未來有機會連成一氣，在百貨密布的信義商圈成為一股重要新勢力，對決新光三越、微風和遠百。

繼兩年前誠品敦南店熄燈後，誠品信義店租約即將於2023年底到期，誠品生活董事長吳旻潔上月底在誠品生股東會中率先發難，爭取統一在內的房東同意續約。

不過據傳，信義誠品所在的統一國際大樓，由統一集團、太子建設、台南紡織、坤慶國際等「台南幫」七家公司共同持份，七大股東已有相當共識，決定不再續約。

據了解，信義誠品原本租約長達18年，將於2023年底到期。按雙方合約規定，誠品每年包底業績為營收50億元，若超過50億元，房東可按比例抽成。惟過去17年信義誠品的單年業績從未達到50億元，房東只能收租金，收不到原本預期的抽成利益，換算投資報酬率偏低，是最後決定不續約的主因。

據了解，未來信義誠品撤出後，統一集團擬收回自行經營。由於統一集團2008年就以BOT（民間興建營運後轉移）模式，取得隔壁台北市府轉運站的營運資格，設置統一時代百貨，未來兩者有機會連成一氣。

這對於統一集團插旗台灣最重要的信義計畫區商圈具有「進可攻、退可守」的重要戰略意義，一方面兩棟商場連成一氣，可以壯大聲勢，在百貨戰雲密布的信義商圈，與新光三越、微風和遠百等競爭對手一較高下。

另外台北市府轉運站BOT租約為50年，預計2056年必須歸還給北市府交通局，雖然還有很長一段時間，但統一超前部署拿回信義誠品自行經營，可確保未來在信義計畫區繼續保有一席之地。