台灣家樂福經營權競標案白熱化，遠東集團董事長徐旭東今（8）日表示，如果統一確實有優先承購權，予以尊重。

徐旭東今日主持裕民（2606）股東會。台灣家樂福自去年6月傳出售後，徐旭東對取得台灣家樂福經營權態度積極。

台灣家樂福經營權競標案，目前競爭者眾，包括遠東新（1402）集團、凱雷、momo富邦媒（8454）、國泰（2882）集團，及達勝集團董事長郭冠群整合統一、萬海（2615）、中嘉、宏泰（1612）和玉山（2884）等成立投資資金，共同參與台灣家樂福競標案。

統一集團持有家樂福40％股權，為外部最大股東，先前統一董事長羅智先曾說「家樂福是家務事」，有優先購買權。

另據消息，前國泰金控名譽副董事長蔡鎮宇於5月下旬，發信給統一企業及統一超商的每一位董事，表達想買這兩家企業手中，合計40％家樂福股權的意願。統一今日召開臨時董事會，將討論誠品信義續租、台灣家樂福股權出售等七大案。