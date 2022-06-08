台北喜來登大飯店與比利時第一植物奶「Provamel樸悅」聯名合作，獨家選用該品牌旗下最受亞洲人歡迎的「椰子米奶」，以低脂純天然的輕盈滋味推出2款夏日調飲的「生打椰椰蕉」與「椰米拿鐵」，並自即日起於大廳酒吧販售。另推出「夏日椰椰」一泊二食住房專案，每晚4,156元+15.5％起，入住時穿有「椰子」圖案或配飾再送特選迷你酒乙瓶。

台北喜來登與生機植物奶Provamel樸悅合作，共同提倡減碳環保的綠色新生活，兩款創意夏日特調首推「生打椰椰蕉」以脂肪含量較低的椰米奶取代牛奶增添椰香，與完熟香蕉、椰子冰淇淋攪打，醇厚的椰香與濃郁奶昔口感，冰涼又解暑。另一款IG爆紅的「椰米拿鐵」以黃金比例將椰子米奶加入牛奶調製，再倒入阿拉比卡經典濃縮，醇厚乳香與淡淡肉桂香治癒整個夏季，每杯220元於大廳酒吧期間限定販售。

「夏日椰椰」一泊二食每晚4,156元+15.5％起，即日起至7月31日前雙人入住即可於大廳酒吧享用兩款限定特調外，另可享用到英國經典招牌「炸魚薯條」鮮嫩鱈魚裹上特製麵衣油炸至金黃香酥，一吃就讓人著迷的海洋鮮美滋味，與嚴選季節爽脆生菜搭配特製醬汁的「田園綜合沙拉」輕盈整個夏季！翌日早晨於挑高中庭的十二廚享用豐盛自助式早餐，享受美好的夏日時光。

【禁止酒駕，未滿十八歲者禁止飲酒】