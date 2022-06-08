「新北好茶-文山包種茶評鑑」為北台灣年度規模最大評鑑賽事，今年參賽茶品和往年相比多出許多，其中特等獎只有1人能獲得，今年由坪林區茶農李傳清脫穎而出，拔下頭籌。他已經是第3度奪下「茶王」稱號，擁有50年以上製茶經歷的他強調，最重要的還是用心管理，才能做出好茶。

傳承家中製茶業第4代的李傳清今（8）日於市政會議上受獎，新北市長侯友宜給予勉勵，強調農友在製茶技術上費盡苦心，比賽也嚴格執行農藥安全檢測，讓民眾能安心喝好茶。此次評鑑共計有1631點茶品參賽，和往年1400至1500點的數量多出不少，但只有1位的特等獎獲獎機率只有0.06％，能夠獲獎可說是意義非凡。

李傳清製茶超過50年，從小幫阿公及爸爸做茶，婚後便專心投身製茶業，平日和妻子兩人共同管理3公頃茶園，年產約3000斤茶葉。

擔任本次評審的茶業改良場文山分場長蘇彥碩說，今年春季氣候穩定，雨量適中，產量較往年增加2至3成，而製茶期間晴天日數也多，製茶條件良好，茶湯乾淨度、花香持久度都特別突出，和往年相比優秀不少。

坪林區農會表示，新北市農會和坪林區農會同步設立網路銷售專區，有意願購買的民眾不用到產地就能在網路上訂購到優質比賽茶，7月底前訂購還可享好禮三重送。