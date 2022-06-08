高雄40歲黃姓男子假扮員警到鹽埕區新樂街的奶茶店持手機偷拍、騷擾女店員，高雄地檢署偵結，依妨害秩序罪將黃男起訴。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄40歲黃姓男子在網路上購買繡有高市府警察局字樣、警徽的制服及警帽等配備，隨後再假扮員警到鹽埕區新樂街的奶茶店持手機偷拍、騷擾女店員，甚至脫下口罩喝飲料還向店員表示「他是警察，他知法犯法」，高雄地檢署偵結，依妨害秩序罪將黃男起訴。

檢方指出，黃男從網路上購入繡有警徽、兩線三星的警用制服及警帽，並於今年1月28日、29日穿著警服3度到鹽埕區新樂街的奶茶店騷擾女店員，除了持手機偷拍外，還向店員及其他顧客自稱是楠梓分局員警，甚至把口罩脫下大口喝飲料，隨後再向店員稱「我是警察，我知法犯法」。

起初店員以為黃男是真警員，但接連受到騷擾，且黃男的行為過於怪異，又故意露出插在腰間的槍枝，讓店員心生畏懼，因而報警尋求協助，高市警鹽埕分局七賢路派出所警員獲報到場，調查後發現黃男根本不是警察，但卻穿著警用制服，還帶著空氣槍、手銬、甩棍等裝備騷擾民眾。高雄地檢署偵結，依妨害秩序罪將黃男起訴，但恐嚇罪部分，檢方認為黃男並沒有出示空氣槍，因此未構成恐嚇。