34歲大陸女星張雨綺，因出演周星馳《長江7號》走紅，因此被封為「星女郎」之一，先前曾在大陸綜藝實境《乘風破浪的姐姐》憑藉率直性格圈粉無數，可惜情路十分坎坷，她和大S前夫汪小菲有過一段情，兩人愛得猛烈卻未能終成一對佳偶，如今隨著男方桃色風暴頻頻抖出，這位汪小菲前女友張雨綺又再度成為話題焦點。

近日張文綺接受媒體提問，又被問到和汪小菲的交往情史。憶起當年兩人愛得火烈，最終卻因張蘭反對而無疾而終，癡情的汪小菲更曾說出「那時是痛苦並快樂著」，而她本人則在活動被逼問，「心情是否受到汪小菲影響」，臉一連垮下3次，還給記者3個死瞪眼，不肯正面答覆。

事隔多年，張雨綺才終於回覆此事：「我可能那天就是因為心情不是很好，我都忘記人家問了什麼，或者我還沒睡醒」她還自己打趣說道，「怎麼現在的記者都不會問這種問題」至於許多人認為她的花瓶，她也回覆到「我已經是花瓶了，我只能把花瓶演好，給花瓶賦予更多有意義的價值。」

張雨綺當年受訪片段再被抓出。(圖/微博)

事實上，汪小菲近來惹上桃色醜聞，網民瘋傳著一段話：「陳建州打你，王思聰罵你，張雨綺搧你，大S始終不理他，被嫌棄的汪小菲的一生。」汪小菲曾經回憶這段情史，坦言很喜歡張雨綺的直率性格，但不太能接受她的火爆脾氣，因為她情緒不如意時，很可能會向他這位大男人去拳打腳踢，讓他苦不堪言。