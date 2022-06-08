台積電今天舉行股東常會，董事長劉德音指出，不會擔心無電力可生產，但容易跳電確實是現在看到的現象；台積電每個廠區都有備用電力，在電力危險時也配合啟動發電到台電電網，未來台積電也會持續增加備用電量。

台積電因應疫情，今天股東常會同時進行線上直播，有小股東提問台灣電網韌性不足、容易跳電等的問題，公司會不會擔心空有產能無電力可生產？

台積電董事長劉德音回應表示，「不會擔心」，台積電在電力方面和經濟部和台電都有超過十年長期的計畫。但容易跳電確實是現在看到的現象，政府努力調整中、台積電也在努力應付，例如：增加備用電力，台積電每個廠區都有備用電力，是燒柴油的發電機，政府也希望台積電在電力危險時，配合啟動發電到台電電網，讓一般人有更穩定的電，這部分會持續做。

他說，未來台積電也會持續增加備用電量，除了增加柴油發電機，也會擴充更大備用能量，包括天然氣的發電機，都是因應未來電力不足的可能方法，台積電這部分持續和政府合作，是現在進行式。

此外，針對股東提問地緣政治風險，劉德音表示，台積電會跟各國政府有相當溝通，包括台灣政府，而台灣也尊重台積電的商業決定，目前還在持續觀察和應變之中，請大家放心。（編輯：楊蘭軒）1110608