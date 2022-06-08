泰國一名中年男子日前在公路上騎機車，竟雙手放開握把向後仰躺，做起激似伏地挺身的動作，男子因危險駕駛遭到警方逮捕後，自稱非常喜歡用這方式騎車，已練習上百次，讓不少網友看傻。

綜合媒體報導，泰國那空沙旺府一名49歲男子在公路上騎機車，卻雙手放開機車把手，仰躺在座椅上，做出接近仰臥起坐的動作，且數度不打方向燈來回切換車道，遭到民眾報警處理。

透過影片可見，男子騎車馳騁在公路上，雙手放開握把後合十舉上頭頂，身體則向後仰躺在座椅上耍特技，一邊起身再回躺，做出猶如仰臥起坐的姿勢，一旁還有汽車呼嘯而過，還險險撞上一旁的白色貨車，看了讓人捏把冷汗。

當地警方接獲報案後，循線找到該名男駕駛，男子供稱自己無喝醉，非常喜歡此種騎車方式，為此反覆練習上百次，警方亦懷疑男子吸食毒品，但經檢驗後，發現其體內無毒品反應，目前已將他依危險駕駛與不顧用路人安全的罪名起訴，後須控須面臨3個月以下的監禁與1萬元泰銖（約新台幣8500元）以下的罰款。