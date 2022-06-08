女星伊能靜2015年和大陸小生秦昊二婚，育有一女兒，夫妻之間的感情羨煞旁人，近年把演藝重心轉往大陸，專心經營微博和小紅書，參加陸綜《乘風破浪的姐姐》後翻紅，在多檔戀愛綜藝擔任嘉賓頻出金句，獲得不少人讚賞。近期她在抖音發布影片，大讚上海讓她有像家的感覺，被大陸網友狂讚，卻意外扯出大S。

上海先前防疫情況嚴峻，實施封城管理，近日剛恢復全市正常生活，民眾總算能出門，感受到外面久違的空氣，心情都很激動。女星伊能靜一家定居上海，她和上海民眾一起經歷了隔離生活，對此在網上分享心得，大讚「我覺得上海人真的很棒！」，表示上海人已經學會苦中作樂，例如網購、拍短片等等，幽默面對抗疫的態度讓伊能靜覺得好感動。也因為封城這麼久，讓伊能靜對上海的印象多了家的感覺，鄰居之間會互相一起團購食物、互相幫助，讓她覺得特別溫暖。最後不忘喊話上海加油，疫情快要撥雲見霧了。

談起隨丈夫定居上海的心路歷程，伊能靜說在上海這兩年，一開始不太習慣，因為所有家人都在台北，也因為工作跟疫情，有兩年沒回台灣見到媽媽了，直呼「有一種遠嫁的感覺」。這番言論獲得大陸網友狂挺「第一次聽到有人誇上海人」、「每次看妳溫柔說話都有一種歲月靜好的感覺」、「姐姐看著好年輕，像二三十歲」

伊能靜解封後誇上海。（圖／抖音截圖）

不過也有網友聯想到，同樣是大陸媳婦，大S和汪小菲的婚姻卻是一地雞毛「比大S強多了，好女人，是秦昊的福份」、「大S有妳一半就好了」、「要是我們小菲和大S像你們一樣有多好啊」，雖然先前狗仔爆料讓汪小菲形象大損，不過他與大S兩方各有支持者，最後離婚收場令不少人感到可惜。