勞動部8日公布最新無薪假統計，目前有2,468家，實施人數1萬6,640人，雖然這一周減少110家，人數減少553人。但勞動部官員表示，在大部分行業減少的同時，只有住宿及餐飲業增加3家、人數高達542人，有一家擁有餐飲事業的中南部飯店實施200多人的一個月無薪假、另有一連鎖餐飲火鍋集團選擇實施100多人二個月的無薪假。

勞動部5月31日公布實施家數計2,578家，實施人數1萬7,193人。本次家數減少110家，人數減少553人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

受到月底效應影響，大多實施無薪假的事業單位都會在這一周與勞工進行新一期的無薪假協商。勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這一期因為月底效應，大部分都是減少，去了解支援服務業、運輸及倉儲業的情況後，有些業者表示仍會接續實施。

王金蓉指出，在諸多行業都減少實施人數的情況下，住宿及餐飲業反而是人數與家數雙雙增加，家數增加3家、人數增家542人。她解釋，主要是中南部一擁有餐飲事業的飯店宣布實施200多人、期間為一個月，另有一連鎖餐飲火鍋集團也宣布實施100多人的無薪假、期間兩個月，據勞動部了解後，這些業者主要是因應COVID-19疫情人流減少，暫時實施無薪假。