美國財政部長葉倫周二向參議員表示，她預期通膨仍然相當高，拜登政府可能會在預算提案時調升今年4.7％的通膨預期。

葉倫出席參院金融委員會聽證會，她提到美國正在處理通膨位在無法接受水準的情況，但她期望物價漲勢能夠不久後開始消退。

葉倫說：「我認為通膨依舊居高不下，但我很期盼能夠降下來。」

葉倫再度否認共和黨宣稱拜登1.9兆美元紓困計畫加速通膨惡化的說法，她強調，幾乎所有已開發國家都有高通膨的問題，這些國家的財政政策各不相同，所以不能以此定論。