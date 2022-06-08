今年7月1日是香港主權移交25週年紀念日，也是香港實施「一國兩制」25週年，香港民意研究所啟動「一國兩制25周年中期民情總結」調查後，首先公佈現任香港特首林鄭月娥及問責官員的最新民望，結果顯示林鄭月娥的最新評分為36分，民望淨值為負60個百分點，成為歷任民望最低的特首。

香港時事評論員劉銳紹分析，歷任特首的民望與北京治港政策息息相關，主權移交初年北京治港政策較寬鬆，當時的特首董建華、曾蔭權民望較高，近年北京收緊治港政策後，特首只能執行相關政策，因此近兩屆特首梁振英及林鄭月娥民望最低。

劉銳紹表示，林鄭月娥在2020年2月的評分，曾經出現只有18.2分的歷史新低，當時正值2019年「反送中」、新冠病毒疫情爆發、北京第19屆三中全會表明，對香港牢牢掌握全面管治權，以及同年5月公佈即將實施《港區國安法》等事件。

香港民意研究所7日召開記者會，公佈首份「一國兩制25周年中期民情總結」調查，包括林鄭月娥及問責官員最新民望，以及歷任特首與末代港督彭定康的民望比較。

根據VOA美國之音報導，調查結果顯示林鄭月娥的最新評分為36分，較一個月前的調查輕微上升1.4分，但仍有27％受訪者給予林鄭月娥0分、與上次調查相同，民望淨值為負60個百分點，較上次調查上升4個百分點。

對比歷任特首及末代港督彭定康任內的民望平均分，依次序為曾蔭權的58.1分、彭定康56.9分、董建華51.9分、梁振英的43.6分，以及林鄭月娥的39.1分，這導致林鄭月娥成為主權移交25年來歷任的最低民望特首。

對於候任特首李家超上台後的「一國兩制」走向，劉銳紹表示目前難有定案，尤其香港局勢與大陸國內、國際局勢密不可分，但認為北京仍然是將國家安全放在首位。