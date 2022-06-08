好萊塢巨星強尼戴普(Johnny Depp)與前妻安柏赫德(Amber Heard)的誹謗官司，歷時1個多月猛烈攻守，強尼方面拿下7個「Yes」勝訴結案，但安柏赫德不接受判決結果，日前已發表聲明表示將上訴，在兩人續戰之前，另一對好萊塢怨侶布萊德彼特(Brad Pitt)與安潔莉娜裘莉(Angelia Jolie)搶先接棒開戰，小布控訴前妻擅自將酒莊股份賣掉，這個地方也是他們當初舉辦婚禮的神聖場地。

看了強尼戴普與安柏赫德的大戰後，又有重量級明星官司可追！昔日圈內銀色愛侶布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，因戲生情相戀10年，共生養、領養6名子女，本以為這個充滿愛的家庭能走得長久，不料2016年布裘宣布分手，兩人更為子女撫養權問題撕破臉，打了3年官司才正式離婚，但彼此之間的紛爭仍持續進行中。

事實上布萊德彼特早於今年2月就對安潔莉娜裘莉提起告訴，原因是前妻擅自出售兩人共有的米拉法爾酒莊(Chateau Miraval)股份，據外媒報導，上週五(6/3)小布又向法院遞交了一份文件，指控裘莉是故意傷害他經營多年的酒莊事業，才將股份擅自賣給了俄羅斯富商尤里謝夫勒(Yuri Shefler)，直指裘莉這些年來不但對米拉法爾酒莊生意毫無貢獻，如今更讓小布被迫跟陌生人合作，「試圖讓尤里控制酒莊公司的生意」，破壞小布對該酒莊的投資。

據悉，布萊德彼特與安潔莉娜裘莉是於2008年時，以約2500萬歐元(約台幣7.9億)買下米拉法爾酒莊，他們2014年也選在這裡舉行婚禮，該酒莊可說是兩人的「婚姻聖地」，無奈布裘於2019年離婚，沒想到裘莉會擅自出售米拉法爾酒莊的股份，訴訟文件中寫道，兩人當初就有講好，如果要賣自己持有的股份，必須得到對方的同意，而裘莉違反了規定，因此遭小布告上法庭。