《華盛頓郵報》引述未具名的西方官員稱，中國大陸解放軍將進駐柬埔寨的雲壤海軍基地（Ream Naval Base），有一名大陸官員稱該基地會有「部分會給解放軍使用」，此舉也引來澳洲的擔憂；柬埔寨與北京今否認解放軍將進駐。

雲壤基地位於柬埔寨西哈努克省（Khaet Preah Sihanouk）泰國灣沿岸，一直是美柬兩國聯合海軍演習的據點。有學者分析，北京試圖在柬埔寨建立軍事基地的行動是該地區的趨勢，即戰略和軍事力量合作正從美國轉往中國。而美國長期以來也一直懷疑該基地將被改為由陸方使用。

該基地的發展早在2019年就被《華爾街日報》披露，指北京與柬埔寨簽訂秘密軍事合約，將讓解放軍進駐雲壤基地，當時柬埔寨首相洪森駁斥是「假新聞」，2021年，柬埔寨國防部長狄班（Tea Banh）證實北京正在協助建設雲壤基地，且「沒有附加任何條件」。

若解放軍進駐雲壤基地，將會是中國大陸自東非國家吉布地設立軍事基地後，第二個於海外設立的軍事基地。

而根據金邊周二發布的聲明，柬埔寨副總理兼外長巴速坤（Prak Sokhonn）與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）通話時稱其為毫無根據的指控。柬埔寨政府發言人派西潘（Phay Siphan）也說，該基地的發展「不是秘密」，但不會允許陸方專門使用或開發為軍事基地。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也表示中國大陸在該地區增加的影響力「令人擔憂」，他說:「我們鼓勵北京對其意圖保持透明，並確保該地區活動安全和穩定。」他補充，柬埔寨已經向澳洲保證，任何外國軍隊都不會獲得進入雲壤基地的權限。

北京也否認雲壤基地將供解放軍使用，外交部發言人趙立堅表示，該基地的改造只是為了「加強柬埔寨海軍維護海洋領土主權和打擊海上犯罪的能力」。他也補充，華盛頓的批評是「攻擊和抹黑」以及對柬埔寨的惡意猜測。